Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.
Kürtün ilçesi ile Özkürtün beldesinin tepe ve dağlık alanları, beyaza büründü.
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