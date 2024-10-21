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        Gümüşhane'deki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar kendini gösteriyor

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:14
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        Gümüşhane'deki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar kendini gösteriyor
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

        İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998'de "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

        Ziyaretçilerini bu günlerde güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor.

        Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, renk cümbüşüyle sonbaharda da misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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