Gümüşhane'deki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar kendini gösteriyor

Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, renk cümbüşüyle sonbaharda da misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Ziyaretçilerini bu günlerde güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998'de "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

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