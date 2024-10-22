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        Gümüşhane'de kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

        Gümüşhane'de üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:41
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        Gümüşhane'de kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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        Gümüşhane'de üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarına araçlarıyla giden bazı kişiler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        Kendi imkanları ile kurtulamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, İl Özel İdaresi iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu, Gümüşki Yaylası'nda 3, Kadırga Yaylası'nda 1 ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda 4 olmak üzerine 8 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

        Bu kişilerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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