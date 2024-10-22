Gümüşhane'de kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Gümüşhane'de üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Gümüşhane'de üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarına araçlarıyla giden bazı kişiler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Kendi imkanları ile kurtulamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.
Bölgeye ulaşan ekipler, İl Özel İdaresi iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu, Gümüşki Yaylası'nda 3, Kadırga Yaylası'nda 1 ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda 4 olmak üzerine 8 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.
Bu kişilerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.
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