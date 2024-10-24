Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan arama çalışmasında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipleri ile bomba arama köpeği "Maske'nin" katılımıyla yapılan yol kontrollerinde durdurulan İ.A aracı arandı.

Şüpheli ile araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca, 1 şarjör ve 6 tabanca bulundu.

Ekiplerce yapılan üst aramasında Z.D.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 tabanca fişeği, B.K'nin üzerinde de ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kürtün ilçe Jandarma ekiplerince Kadırga Yaylası'nda yapılan denetimde Z.D ile B.K'den şüphelenildi.

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