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        Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'de İl Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:36
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        Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'de İl Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilerek 4 kişi gözaltına alındı.

        Kürtün ilçe Jandarma ekiplerince Kadırga Yaylası'nda yapılan denetimde Z.D ile B.K'den şüphelenildi.

        Ekiplerce yapılan üst aramasında Z.D.'nin üzerinden ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 tabanca fişeği, B.K'nin üzerinde de ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şiran ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri denetiminde ekipler M.K'den şüphelendi.

        Şüpheli ile araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız 6.35 milimetre çapında tabanca, 1 şarjör ve 6 tabanca bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde İ.A'nın Giresun'a ruhsatsız silah taşıyacağı bilgisini aldı.

        Ekipleri ile bomba arama köpeği "Maske'nin" katılımıyla yapılan yol kontrollerinde durdurulan İ.A aracı arandı.

        Yapılan arama çalışmasında ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheliler Z.D, B.K, M.K ile İ.A gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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