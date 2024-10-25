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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mezoterapi ve botoks uygulamasına başlandı

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mezoterapi ve botoks uygulamasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:02
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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mezoterapi ve botoks uygulamasına başlandı
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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mezoterapi ve botoks uygulamasına başlandı.

        Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fatima Erik Doğan, AA muhabirine, mezoterapi uygulamasının cilt altına vitamin, mineral ve enzim gibi besleyici maddelerin mikro enjeksiyon yöntemiyle uygulanarak başta cilt yenileme, saç dökülmesi, selülit tedavisi, bölgesel yağlanma gibi birçok estetik ve sağlık sorununa çözüm sunduğunu söyledi.

        Doğan, trombosit bakımından zengin plazma tedavisi (PRP) yöntemine ilişkin, "PRP, kişinin kendi kanından ayrıştırılan plazmanın bölgeye enjekte edilmesiyle sakatlanmaların ve yaralanmaların iyileşmesini hızlandırma amacı taşıyan tedavi yöntemidir. Botoks ise uzun yıllardan beri gerek tedavi olarak gerek kozmetik işlemlerde kullandığımız bir ilaç." dedi.

        Hastanede mezoterapi, botoks, PRP hizmetlerine başladıklarını ifade eden Doğan, "Talep halinde isteyenler kırışıklıklara karşı botoks, saç dökülmesi için PRP ve mezoterapi için polikliniğimize başvurabilirler. Uygun gördüğümüz hastalarda tedaviye başlayacağız." diye konuştu.

        Mezoterapi tedavisini birçok hastaya uygulandıklarını belirten Doğan, "Dört ile altı seans aralarında başlanıp, ihtiyaç halinde bu sayı artırılabilir. Sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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