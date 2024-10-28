Yarım kalan üniversite hayalini oğluyla aynı fakültede gerçekleştiriyor

SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 48 yaşındaki Sinan Şahinöz ile oğlu birinci sınıf öğrencisi Yusuf Arda Şahinöz, eğitim hayatlarını birlikte sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sinan Şahinöz, 1995'te Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bakü Tıp Fakültesini birinci sınıfta ekonomik nedenlerle bırakmak zorunda kaldı.

Memleketinde uzun yıllardır pestil, köme tesisi işleten Şahinöz, üniversite hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce sınavı kazanarak Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kaydoldu.

Mesleği dolayısıyla sık sık farklı yerleri ziyaret ettiğini belirten Şahinöz, "Kendimi yetiştirdim, çok gezdim ancak eğitim çok farklı bir şey. Bunu görsellikle değil de bilen insanlardan dinlemek daha başka. Bu yüzden halkla ilişkiler bölümüne geldim." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi 48 yaşındaki Sinan Şahinöz, AA muhabirine, oğlunun ticaret yapmak istediğini, ticaretin de iyi bir eğitimden geçtiğini söyledi.

Sinan Şahinöz'ün 18 yaşındaki oğlu Yusuf Arda Şahinöz de bu yıl aynı bölümü tercih ederek üniversite eğitimine başladı.

Oğlunun, pestil, köme işini devam ettirmeyi hedeflediğini anlatan Şahinöz, "Oğlumun özellikle bu bölüme gelmesini istedim çünkü oğlum ticaret yapmak istiyor. Ticaret eğitimle başlar. Biz bir şekilde görerek öğrendik ama şimdi her şey teknoloji ile beraber gidiyor." diye konuştu.

Şahinöz, notlarını dikkatli alarak dersleri iyi takip ettiğini belirterek, "Tuttuğum notlar ve anlattıklarımla beraber oğlumun başaracağına inanıyorum. Hocaların anlattığı bilgileri de kendisi öğrenecek." ifadelerini kullandı.