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        Yarım kalan üniversite hayalini oğluyla aynı fakültede gerçekleştiriyor

        SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 48 yaşındaki Sinan Şahinöz ile oğlu birinci sınıf öğrencisi Yusuf Arda Şahinöz, eğitim hayatlarını birlikte sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:08
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        Yarım kalan üniversite hayalini oğluyla aynı fakültede gerçekleştiriyor
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        SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 48 yaşındaki Sinan Şahinöz ile oğlu birinci sınıf öğrencisi Yusuf Arda Şahinöz, eğitim hayatlarını birlikte sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Sinan Şahinöz, 1995'te Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bakü Tıp Fakültesini birinci sınıfta ekonomik nedenlerle bırakmak zorunda kaldı.

        Memleketinde uzun yıllardır pestil, köme tesisi işleten Şahinöz, üniversite hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce sınavı kazanarak Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kaydoldu.

        Sinan Şahinöz'ün 18 yaşındaki oğlu Yusuf Arda Şahinöz de bu yıl aynı bölümü tercih ederek üniversite eğitimine başladı.

        Üçüncü sınıf öğrencisi 48 yaşındaki Sinan Şahinöz, AA muhabirine, oğlunun ticaret yapmak istediğini, ticaretin de iyi bir eğitimden geçtiğini söyledi.

        Mesleği dolayısıyla sık sık farklı yerleri ziyaret ettiğini belirten Şahinöz, "Kendimi yetiştirdim, çok gezdim ancak eğitim çok farklı bir şey. Bunu görsellikle değil de bilen insanlardan dinlemek daha başka. Bu yüzden halkla ilişkiler bölümüne geldim." dedi.

        Oğlunun, pestil, köme işini devam ettirmeyi hedeflediğini anlatan Şahinöz, "Oğlumun özellikle bu bölüme gelmesini istedim çünkü oğlum ticaret yapmak istiyor. Ticaret eğitimle başlar. Biz bir şekilde görerek öğrendik ama şimdi her şey teknoloji ile beraber gidiyor." diye konuştu.

        Şahinöz, notlarını dikkatli alarak dersleri iyi takip ettiğini belirterek, "Tuttuğum notlar ve anlattıklarımla beraber oğlumun başaracağına inanıyorum. Hocaların anlattığı bilgileri de kendisi öğrenecek." ifadelerini kullandı.

        Geçmişte üniversite eğitimini yarıda bıraktığını dile getiren Şahinöz, "İçimde bir ukde kaldı. 'Okul sıralarında mürekkep yalayacağım, dirsek çürüteceğim' dedim, o yüzden buradayım." dedi.

        - "Babamın notlarından yararlanıyorum"

        Kendisinin birinci, babasının ise üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu anımsatan Yusuf Arda Şahinöz de "Babamın notlarından yararlanıyorum. Evde de bir rekabet ortamı oluşuyor, babamı geçmek istiyorum. Ödevlerde birbirimize yardımcı oluyoruz." dedi.

        Şahinöz, mezun olunca aile işini devam ettirmek istediğini belirterek, "Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünün getirileriyle birlikte kendi işimle alakalı web sitesi, pazarlama ve sunum gibi alanlarda kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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