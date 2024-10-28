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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:41
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        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale uygulama noktasında denetim yapıldı.

        Denetimlerde durumundan şüphelenilen otomobilde yapılan aramada, 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili otomobilde bulunan A.G, F.H, İ.K ile H.G gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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