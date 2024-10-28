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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:26
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Belenli Köyü mevkisinde yapılan genel asayiş denetimlerinde bir otomobilden şüphelenildi.

        Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 109 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili otomobildeki F.Ş, A.Y ile Ö.Ç gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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