Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili otomobildeki F.Ş, A.Y ile Ö.Ç gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Belenli Köyü mevkisinde yapılan genel asayiş denetimlerinde bir otomobilden şüphelenildi.

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