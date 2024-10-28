Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Asırlık çınar Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik ediyor

        Gümüşhane'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü Doğan, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asırlık çınar Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü Doğan, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

        İl merkezine bağlı Yukarıalıçlı köyünde 18 Mayıs 1912 tarihinde doğan, İnönü Mahallesi'ndeki 66 yaşındaki oğlu Hamit Doğan ile yaşayan Doğan'ın, 12 çocuğu ve 30 torunu bulunuyor.

        Vefat eden eşi Çanakkale gazisi olan Güllü Doğan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilan edildiğini köye gelen kişilerden öğrendiklerini söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Doğan, geçmişte yoksullukla büyüdüklerine işaret ederek, "Çocuklarımız çoktu. Şu an ki gibi bolluk yoktu. Az yerdik, elbise yoktu. Onun kurulduğunu başkalarından öğrendik." ifadesini kullandı.

        Doğan, yaşanılanları sonradan öğrendiklerini dile getirerek, "Biz bir şey bilmiyorduk. Haberimiz yoktu, gelip anlatıyorlardı. Allah kuranlardan razı olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Yarım kalan üniversite hayalini oğluyla aynı fakültede gerçekleştiriyor
        Yarım kalan üniversite hayalini oğluyla aynı fakültede gerçekleştiriyor
        Karla kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
        Karla kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mezoterapi ve botoks uygulamasına başlandı
        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde mezoterapi ve botoks uygulamasına başlandı
        Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
        Gümüşhane'de silah kaçaklığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı