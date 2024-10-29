Karadeniz'de fener alayı ve kabul törenleri düzenlendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de fener alayı ve kabul törenleri organize edildi.

Trabzon'da düzenlenen fener alayına Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarla eşlik ettiği yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda tamamlandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler taşıyan topluluk, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Yıldırım, "101 yıldır nasıl ki Cumhuriyet'i el birliğiyle yaşatıyoruz, bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğiz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise program kapsamında düzenlemeyi planladıkları konseri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı dolayısıyla iptal ettiklerini söyledi. Terörü kınayan ve şehitlere rahmet dileyen Genç, "Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar, bizleri bölemeyecekler. Türk milleti ceddinden, inancından ve medeniyetinden aldığı o ruhla beraber ilelebet burada var olmaya devam edecek." diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında, Vali Yıldırım'ın ev sahipliğinde bir otelde kabul töreni yapıldı. Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve davetliler katıldı. Vali Yıldırım, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarının altını çizdi. Zorluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde necip milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferdir. Milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşımız, millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadeledir. 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 101 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlardaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış ve çok önemli mesafeler kat etmiştir."

Müzik dinletisinin de yer aldığı program,​ Vali Yıldırım ve beraberindekiler tarafından pasta kesilmesiyle sona erdi. - Ordu Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Vali Muammer Erol, Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda davetlileri kabul etti. Vali Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Nurettin Korkmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Selami Türkmen ile pasta kesti.

Programa, Başsavcı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve diğer ilgililer katıldı. Altınordu ilçesinde de bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. - Giresun Giresun'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Debboy mevkisinden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Giresun Belediyesince düzenlenmesi planlanan eğlencenin de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edildiği bildirildi. - Rize Rize'de Vali İhsan Selim Baydaş ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi. Şehir merkezindeki bir otelde organize edilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tebrikleri kabul ederek Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayan Baydaş, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Garnizon Komutan Vekili Albay Serkan Çolak ile pasta kesti. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. - Artvin Artvin'de fener alayı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı'nda toplanan grup, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Vali Turan Ergün, memleketin sınırlarının cetvelle çizilmediğine dikkati çekerek, "Bu toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var. 1071'de Malazgirt'te bizlere kapıları açılan Anadolu, ebedi Türk yurdu olarak kalacaktır. Bizden sonra çocuklarımız, torunlarımız Cumhuriyet'i daha büyük coşkuyla kutlayacaktır." dedi. Ergün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Ne Mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.