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        Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        –Gümüşhane'de Vali Aydın Baruş başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:05
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        Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        –Gümüşhane'de Vali Aydın Baruş başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, istihdamda oluşabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıların düzenli olarak yapıldığını söyledi.

        Baruş, meslek liselerinde eğitim durumlarına değinildiğini belirterek, İŞKUR ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

        Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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