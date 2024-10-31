Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen yatırımlar ele alındı.

Gümüşhane'de 211 projenin maliyetinin 52 milyar 210 milyon 667 bin lira olduğunu belirten Baruş, projelerin nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 63,10 olduğunu ifade etti.

Baruş, projelerin toplam harcama tutarının 32 milyar 944 milyon 959 bin lira, 2024 yılı ödeneğinin de 3 milyar 765 milyon 640 bin lira olduğunu aktardı.

Dönem sonuna kadar yapılan yılı harcama tutarının 1 milyar 463 milyon 787 bin lira olduğuna işaret eden Baruş, yılı harcama oranının da yüzde 38,87 olduğunu anlattı. Yatırımcı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Baruş, merkez ilçeye 502 milyon 794 bin lira, Kelkit'e 470 bin 724 bin lira ve Şiran'a 275 milyon 452 bin lira yatırım gerçekleştiğini vurguladı. Baruş, Gümüşhane'ye bu yıl KÖYDES Programı kapsamında 75 milyon 80 bin lira ödenek tahsis edildiğini belirterek, "18 milyon 948 bin lira harcama gerçekleştirilmiştir. İlimizde KÖYDES kapsamında 67 yol, 58 içme suyu ve 9 kanalizasyon olmak üzere 134 proje bulunmaktadır." dedi.