Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında otobüste yaptıkları aramada, İran uyruklu F.A'nın durumundan şüphelendi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.
F.A'nın mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde de 9 sentetik ecza çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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