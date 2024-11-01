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        Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:19
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        Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında otobüste yaptıkları aramada, İran uyruklu F.A'nın durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.

        F.A'nın mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde de 9 sentetik ecza çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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