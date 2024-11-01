Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karaca Mahallesi'nde U.C. ve Y.E.U'nun üzerinde yapılan aramada 29 sentetik ecza ele geçirildi.

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