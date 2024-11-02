Gümüşhane'de boğazına fındık takılan 1 yaşındaki bebek Trabzon'a sevk edildi

Karataş, Fidan'ın Trabzon'a sevki için ambulans helikopter talep ettiklerini aktararak, "Trabzon'daki hastane ile iletişime geçildi. Hava şartlarının uygun olmasıyla da Bakanlığımıza bağlı helikopter ambulansla hastamızın KTÜ'ye nakli gerçekleştirildi." dedi.

Sağlık ekiplerince burada yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, ambulans helikopter ile Trabzon'da ki KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi.

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