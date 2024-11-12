Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisi hizmete açıldı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisi hizmete başladı.

Yeni binasına 2021'de taşınan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi, kemoterapi ve onkoloji servislerinin ardından psikiyatri servisi de hizmet vermeye başladı.

Başhekim Op. Dr. Fatma Hicran San, AA muhabirine, temel amaçlarının vatandaşlarının sağlık hizmetlerini Gümüşhane'de almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Hastanede martta anjiyo ünitesinin açıldığını ve 500 hastanın tedavi olduğunu belirten San, "Kemoterapi servimizi açtık. Özellikle yaşlı hastalarımızın başka hastanelere sevklerinin de önüne geçmiş olduk. Milletvekilimiz Celalettin Köse ve İl Sağlık Müdürümüz Necip Yemenici'nin destekleriyle onkoloji doktorumuzun da gelmesiyle üçüncü basamak kemoterapi hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

San, psikiyatri polikliniğinde tedavi gören hastaların sevk olma durumunda acil serviste uzun süre beklemek zorunda kaldığını ifade ederek, psikiyatri polikliniğinin içerisinde hizmete açılan psikiyatri servisi ile hastaların yaşadığı olumsuz durumun sonlandığını aktardı. San, "Dört yataklı açık servis niteliğinde psikiyatri kliniğimizin içerisinde servisimizi kurduk. Hastalarımız sevk edilmek için acil serviste uzun süreler beklemeyecek." dedi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Elçin İzmir Soygenç de psikiyatrinin sadece poliklinik hizmeti veren bir branş olmadığını belirterek, yatarak tedavisi süren hastaların da olduğunu söyledi.