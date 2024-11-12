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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisi hizmete açıldı

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisi hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:17
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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisi hizmete açıldı
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        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde psikiyatri servisi hizmete başladı.

        Yeni binasına 2021'de taşınan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde anjiyo ünitesi, kemoterapi ve onkoloji servislerinin ardından psikiyatri servisi de hizmet vermeye başladı.

        Başhekim Op. Dr. Fatma Hicran San, AA muhabirine, temel amaçlarının vatandaşlarının sağlık hizmetlerini Gümüşhane'de almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Hastanede martta anjiyo ünitesinin açıldığını ve 500 hastanın tedavi olduğunu belirten San, "Kemoterapi servimizi açtık. Özellikle yaşlı hastalarımızın başka hastanelere sevklerinin de önüne geçmiş olduk. Milletvekilimiz Celalettin Köse ve İl Sağlık Müdürümüz Necip Yemenici'nin destekleriyle onkoloji doktorumuzun da gelmesiyle üçüncü basamak kemoterapi hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

        San, psikiyatri polikliniğinde tedavi gören hastaların sevk olma durumunda acil serviste uzun süre beklemek zorunda kaldığını ifade ederek, psikiyatri polikliniğinin içerisinde hizmete açılan psikiyatri servisi ile hastaların yaşadığı olumsuz durumun sonlandığını aktardı.

        San, "Dört yataklı açık servis niteliğinde psikiyatri kliniğimizin içerisinde servisimizi kurduk. Hastalarımız sevk edilmek için acil serviste uzun süreler beklemeyecek." dedi.

        Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Elçin İzmir Soygenç de psikiyatrinin sadece poliklinik hizmeti veren bir branş olmadığını belirterek, yatarak tedavisi süren hastaların da olduğunu söyledi.

        Yatarak tedavi olması gereken hastaları sevk etmek zorunda kaldıklarını anlatan Soygenç, "Dört yataklı bir servisimiz var. Dolasıyla hastalarımızı sevk etmeyeceğiz ve yatışını burada yapabileceğiz." dedi.

        Soygenç, özel durumları olan hastaları yine dal hastanelerine sevk edeceklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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