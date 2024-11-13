Gümüşhane'de ambulans helikopter 70 yaşındaki hasta için havalandı

Tespit edilen yırtılmaya cerrahi işlem gerekebileceğini belirten Karataş, "Bunun üzerine hastamızı, Sağlık Bakanlığımıza bağlı helikopter ambulansla Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettik. Hastamızın bilinci açık." dedi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Çelik, ambulans helikopterle Trabzon'a gönderildi.

Gümüşhane'de yaşayan Yüksek Çelik, güçsüzlük ve yüzünde uyuşma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine getirilen Çelik'in yapılan tetkiklerinde, atardamar duvarında yırtık tespit edildi.

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