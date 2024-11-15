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        İstanbul'da "Gümüşhane-Bayburt Tanıtım Günleri" düzenlenecek

        İstanbul'da, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında "Gümüşhane-Bayburt Tanıtım Günleri" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:42
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        İstanbul'da "Gümüşhane-Bayburt Tanıtım Günleri" düzenlenecek
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        İstanbul'da, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında "Gümüşhane-Bayburt Tanıtım Günleri" organize edilecek.

        İstanbul Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Habip Arslan, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Kağıthane Hasbahçe'de gerçekleştirilecek programa herkesi davet etti.

        Gümüşhane ve Bayburt'un tarihi, kültürel değerlerini, yöresel ürünlerini tanıtmak istediklerini belirten Arslan, etkinlikte iki il tarafından toplam 81 stant açılacağını ifade etti.

        Arzularkabaköy Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış ise Kağıthane Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını anımsatarak, etkinliği çok önemsediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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