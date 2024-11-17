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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu, Gümüşhane'de konuştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, partisinin Gümüşhane Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:37
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu, Gümüşhane'de konuştu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, partisinin Gümüşhane Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Osmanağaoğlu, Halk Eğitim Merkezi salonundaki kongrede, İsrail'e tepki göstererek, "Gazze, Müslüman alemin, İslam dünyasının kanayan yarasıdır. Yaklaşık bir yıldır suikastlarla Gazze'yi yok etmiş durumdalar. Çocuklar ölüyor. Barınacak yerleri yok." dedi.

        Partisinin Türkiye'ye sevgisini dile getiren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

        "İmanımız gibi aziz milletimizi seviyoruz. Daha rahat bir hayat arzu ediyoruz. Daha güvenli bir hayat istiyoruz. Biz ülkemizde düzensiz göçü, evsiz yurtsuz yaşayanı, adını sanını bilmediğimiz insanları kendi topraklarında yaşatmak üzere programlarımızı yapmış bir partiyiz. Biz arzu ediyoruz ki herkes evinde mesut olsun. Herkes evinde mutlu olsun. Hiçbir düzen, program bizim içimize sokulacak nifak tohumu olmasın. Biz bu nifak tohumlarını görelim, oyunları bozalım. Bunun için de mutlaka iktidara gelmek zorundayız. Herkesin bu davaya katkı vermesi gerekiyor."

        İlçe Başkanı Yusuf Çimen'in tekrar seçildiği kongreye, İl Başkanı Ziya Nas ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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