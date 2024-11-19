Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde 2 kişinin kuyumcuya 100 bin lira değerinde sahte altın bozdurduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.
Gümüşhane ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, şüphelilerden H.C. Giresun'da, A.C. ise Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 14 bin lira ile 3 sahte altın künye ele geçirildi.
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