Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerinde 14 bin lira ile 3 sahte altın künye ele geçirildi.

Gümüşhane ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, şüphelilerden H.C. Giresun'da, A.C. ise Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.

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