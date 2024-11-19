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        Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:09
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        Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Gümüşhane'de kuyumcuyu sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde 2 kişinin kuyumcuya 100 bin lira değerinde sahte altın bozdurduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

        Gümüşhane ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, şüphelilerden H.C. Giresun'da, A.C. ise Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde 14 bin lira ile 3 sahte altın künye ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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