Gümüşhane'de Türkiye Kart dönemi başlıyor

Gümüşhane'de Türkiye Kart uygulamasına başlanacağı bildirildi.

Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Akıllı Şehir Gümüşhane proje uygulamaları kapsamında, Türkiye Kart sistemine tam entegrasyon sağlayan iller arasında Gümüşhane'nin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'de akıllı kart sistemine geçileceğini ifade etti.

Başer, vatandaşların tek bir kartla tüm toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Kartı olmayan veya başvuru yapmayan vatandaşlarımız ise kredi kartları veya cep telefonlarındaki TR Kart uygulamasıyla da toplu taşımayı kullanabilecek. Türkiye Kart sistemi Türkiye'deki tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak. Türkiye Kart, şehirdeki toplu taşıma araçlarının yanı sıra alışveriş, karekod ve cep telefonuyla ödeme işlemlerini de destekliyor. Gümüşhane Belediyesine ait toplu taşıma araçları Türkiye Kart ile uyumlu hale getirilecek."