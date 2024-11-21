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        Gümüşhane'de Türkiye Kart dönemi başlıyor

        Gümüşhane'de Türkiye Kart uygulamasına başlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:24
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        Gümüşhane'de Türkiye Kart dönemi başlıyor
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        Gümüşhane'de Türkiye Kart uygulamasına başlanacağı bildirildi.

        Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Akıllı Şehir Gümüşhane proje uygulamaları kapsamında, Türkiye Kart sistemine tam entegrasyon sağlayan iller arasında Gümüşhane'nin yer alacağı belirtildi.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'de akıllı kart sistemine geçileceğini ifade etti.

        Başer, vatandaşların tek bir kartla tüm toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanacağını aktararak, şunları kaydetti:

        "Kartı olmayan veya başvuru yapmayan vatandaşlarımız ise kredi kartları veya cep telefonlarındaki TR Kart uygulamasıyla da toplu taşımayı kullanabilecek. Türkiye Kart sistemi Türkiye'deki tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak. Türkiye Kart, şehirdeki toplu taşıma araçlarının yanı sıra alışveriş, karekod ve cep telefonuyla ödeme işlemlerini de destekliyor. Gümüşhane Belediyesine ait toplu taşıma araçları Türkiye Kart ile uyumlu hale getirilecek."

        Başer, Türkiye Kart hizmetinin dijitalleşmede de önemli bir adım olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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