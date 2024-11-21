Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
İlçenin Gülaçar köyünde İlyas Ö. (23) idaresindeki 77 EF123 plakalı boru yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı.
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