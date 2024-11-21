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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:05
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        Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        İlçenin Gülaçar köyünde İlyas Ö. (23) idaresindeki 77 EF123 plakalı boru yüklü tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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