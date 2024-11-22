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        Gümüşhane'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:47
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        Gümüşhane'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Cami Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, S.Y, C.M, E.K, E.C.B. ve Y.Y. kumar oynarken suçüstü yakalandı.

        İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 5 kişiye de 32 bin 125 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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