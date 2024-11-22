Gümüşhane'de kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 5 kişiye 32 bin 125 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçük Cami Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.Y, C.M, E.K, E.C.B. ve Y.Y. kumar oynarken suçüstü yakalandı.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 5 kişiye de 32 bin 125 lira ceza kesildi.
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