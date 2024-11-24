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        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de mezarı başında anıldı

        Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:41
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        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
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        Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

        Şehit öğretmenin, Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki mezarını ailesinin yanı sıra Vali Aydın Baruş, Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cengiz Maden ve diğer ilgililer ziyaret etti.

        Vali Baruş ve beraberindekiler, Yılmaz'ın babası Hamit, annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'a sabır diledi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

        Vali Baruş, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğretmenlik mesleğinin simgesi olduğunu söyledi.

        Necmettin Yılmaz gibi şehitlerin fedakarlığı sayesinde bugünlere gelindiğini belirten Baruş, "Ülkemizin geleceği de onların gösterdiği şehadet ve fedakarlık yolunda inşa ediliyor. Bugün bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan ve üzerimizde her birinin hakkı yadsınamaz tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyoruz." diye konuştu.

        Baruş, başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim camiasına hizmet etmiş ve bu uğurda Allah'ın rahmetine ulaşmış tüm öğretmenleri rahmetle andıklarını ifade etti.

        Yeni yetişen öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere ülkenin dört bir köşesinde, hiçbir şeyden çekinmeden, hiçbir tehdide boyun eğmeden aşkla ve şevkle hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Baruş, "Şehidimizi bir kez daha anarken yanımızda bulunan ailesinin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Hamit abimiz, Gülay annemiz ve kardeşlerine Allah sabırlar versin. Allah ebedi yurdu cennetinde onları birlikte eylesin." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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