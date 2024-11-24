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        Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi

        Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:53
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        Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi
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        Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildi.

        Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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