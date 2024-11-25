Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle don ve buzlanmalara karşı vatandaşlardan tedbirli olması istendi.

Kara yollarında meydana gelebilecek aksaklıklara karşı Karayolları Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığına işaret edilen açıklamada, kent merkezinde kapalı yol ve su kesintisi yaşanmadığı, yol temizleme çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gümüşhane-Bayburt kara yolu Vauk Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıktır. Kırıklı Köyü-Köse kara yolu Köse Dağı mevkisinde yol açık. Gümüşhane-Arsin-Trabzon kara yolu Kostan Dağı Geçidi ulaşıma kapalıdır. Torul-Şiran kara yolu Tersun Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıktır. İl Merkez-Kelkit kara yolu Pekün Dağı Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıktır. Gümüşhane-Erzincan kara yolu (Ahmediye/Pöske Geçidi) ulaşıma kapalıdır. Gümüşhane-Trabzon kara yolu (Zigana Tüneli/Eski Zigana Yolu Geçidi) ulaşıma açıktır. Köse-İl Merkez (Köse Dağı Geçidi) ulaşıma açıktır. Köse-Bayburt kara yolu ulaşıma açıktır. Gümüşhane/Kürtün-Giresun/Doğankent kara yolu ulaşıma açıktır. Gümüşhane/Şiran-Giresun/Alucra kara yolu ulaşıma açıktır. Kelkit-Şiran kara yolu (Çilhoroz Geçidi) ulaşıma açıktır."

Karayolları 101. Şube Şefliği ve Erzincan 164. Şube Şefliği tarafından yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam edildiği bildirilen açıklamada, kar nedeniyle 273 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğu ifade edildi. Açıklamada, dün mahsur kalan 102 vatandaşa ulaşıldığı, jandarma karakollarında 23 yetişkin, 4 çocuk olmak üzere toplam 27 kişiye iaşe ve konaklama yardımı yapıldığı belirtilerek, Kelkit ilçesi Pekün Dağı mevkisinde dün 17.30 sularında 3 tırın mahsur kaldığı ve gıda talepleri olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Kelkit İlçe Özel İdaresi ve Kızılay ekipleri yönlendirilerek gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.