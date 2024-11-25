Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı

        Gümüşhane'de kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların bazı güzergahları kullanması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların bazı güzergahları kullanması yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma için tedbir alındığı bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak ve trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması için Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların, 25 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'den itibaren seyirlerinin yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bahse konu araçlar jandarma ve emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00'e kadar bekletilecektir. Bu sırada sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçları AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacaktır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ed...
        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ed...
        Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'n...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'n...
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de mezarı başında anıldı