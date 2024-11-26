Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Kent Rehberi çalışmaları devam ediyor

        Gümüşhane Kent Rehberi Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:01 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane Kent Rehberi çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Kent Rehberi Toplantısı düzenlendi.

        Belediye İşletme Müdürü Nusret Aslan, Belediye Toplantı Salonunda, Akıllı Şehir Projesi kapsamında hazırlıkları devam eden Gümüşhane Kent Rehberi çalışmalarını muhtarlara anlattı.

        Programda katılımcılara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Akıllı Şehir Projesine ilişkin bilgi verildi.

        Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokul Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı Öğretim Görevlisi Mürşit Şirin ise 12 Haziran 2024'de Gümüşhane Üniversitesi ile Gümüşhane Belediyesi arasında Coğrafi Veri Altyapısı ve Akıllı Şehir Teknolojileri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandığını, ardından da çalışma grupları oluşturulduğunu söyledi.

        153 Beyaz Masa'nın Gümüşhane Kent Rehberine entegre edildiğini, hizmetlerin dijital ortama aktarılacağını vurgulayan Şirin, uygulamanın vatandaşlar arasında kullanımının yaygın hale gelmesi için muhtarlara önemli görev düştüğünü ifade etti.

        Şirin, uygulamanın geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şehrin gözde noktaları, kamu kurum ve kuruluşları ile iş yerlerinin adresleri dahil pek çok hizmetin aynı çatı altında toplanması vatandaşlara kolaylık sağlayacaktır. Uygulamamızı geliştirmeyi sürdürüyoruz ve vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda da ilerletmeye devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
        Gümüşhane Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
        Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı