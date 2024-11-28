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        Gümüşhane'de üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:52
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        Gümüşhane'de üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaca Mahallesi Şehit Üsteğmen Zahit Efendi Caddesi'nde C.Ç'nin durumundan şüphelendi.

        Ekiplerce yapılan aramada C.Ç'nin üzerinde 1 tabanca,1 şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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