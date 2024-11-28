Gümüşhane'de üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen kişi gözaltına alındı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaca Mahallesi Şehit Üsteğmen Zahit Efendi Caddesi'nde C.Ç'nin durumundan şüphelendi.
Ekiplerce yapılan aramada C.Ç'nin üzerinde 1 tabanca,1 şarjör ve 3 dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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