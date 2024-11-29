Gümüşhane'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konferansı düzenlendi

Gümüşhane'de, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konulu konferans gerçekleştirildi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk bilim insanı Sezgin'in mühendis olma hedefi ile İstanbul'a gittiğini ancak katıldığı bir konferanstaki konuşmalardan etkilenerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdığını anlattı.

Prof. Dr. Sezgin'in kısa sürede Fransızca ve Arapça öğrendiğini belirten Karaman, "60 ülkedeki kütüphanelerde 400 bin eseri inceliyor. İslam bilim tarihi için önemli bir adım atıyor, 10 yıllık çalışma gerçekleştiriyor." dedi. Sezgin'in çalışmalarının yanı sıra hayat felsefesini de katılımcılarla paylaşan Karaman'a, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek teşekkür etti.