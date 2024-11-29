Gümüşhane'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konferansı düzenlendi
Gümüşhane'de, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konulu konferans gerçekleştirildi.
Gümüşhane'de, "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Müslümanların Bilime Katkıları" konulu konferans gerçekleştirildi.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk bilim insanı Sezgin'in mühendis olma hedefi ile İstanbul'a gittiğini ancak katıldığı bir konferanstaki konuşmalardan etkilenerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdığını anlattı.
Prof. Dr. Sezgin'in kısa sürede Fransızca ve Arapça öğrendiğini belirten Karaman, "60 ülkedeki kütüphanelerde 400 bin eseri inceliyor. İslam bilim tarihi için önemli bir adım atıyor, 10 yıllık çalışma gerçekleştiriyor." dedi.
Sezgin'in çalışmalarının yanı sıra hayat felsefesini de katılımcılarla paylaşan Karaman'a, Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek teşekkür etti.
Zeybek de Sezgin'in İslam bilim tarihi için önemine işaret ederek, İslam dünyasında altın çağ kabul edilen dönemin kaşifinin Prof. Dr. Fuat Sezgin olduğunu kaydetti.
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