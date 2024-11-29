Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Oltanbey Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 0,86 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Şüpheliler G.T. ve H.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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