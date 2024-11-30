Zigana'da kayak sezonu erken başladı

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması ile yeni sezon erken başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan merkez, son günlerde aralıklarla yağar karın ardından misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak sezonu, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı merkezde bu yıl, önceki yıllara göre birkaç hafta daha erken başladı.

Eroğlu, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını, son 10 yıla göre sezonun bu yıl erken açıldığını belirtti.

Yerli ve yabancı konuklar, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki piste sahip, saatte 750 kişi taşıma kapasiteli teleskinin de hizmet verdiği merkezde keyifli vakit geçiriyor.

Pistlerin kayakseverlerin hizmetinde olduğunu ifade eden Eroğlu, "Kayak için gelen misafirlerimiz, Zigana'da birçok tesiste yemeklerini yiyebilir. Bunun yanı sıra alanımızda sürekli yanan ateşle müzikli eğlence de mevcut. Dileyen misafirlerimiz kar motoruyla da tur atabilir." dedi.

Sezonun erken başlamasıyla yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış beklediklerini dile getiren Eroğlu, yeni sezonda hedeflerinin 200 bin ziyaretçi olduğunu vurguladı.