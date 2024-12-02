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        Gümüşhane'de karlı yolda arızalanan otomobildeki 4 kişilik aile kurtarıldı

        Gümüşhane'de arızalanarak karlı yolda mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:00
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        Gümüşhane'de karlı yolda arızalanan otomobildeki 4 kişilik aile kurtarıldı
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        Gümüşhane'de arızalanarak karlı yolda mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

        Kar ve tipi nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 500 rakımlı Tersun Dağı'nda gece saatlerinde arızalanan otomobilde mahsur kalan Hasan ve Meyhar Dolgun çifti ile 2 çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

        İhbar üzerine olay yerine Torul Jandarma Komutanlığı ile Gümüşhane AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ulaştıkları aileyi kendi araçlarına alan ekipler, arızalı otomobil için çekici yönlendirdi.

        Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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