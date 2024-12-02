Gümüşhane'de karlı yolda arızalanan otomobildeki 4 kişilik aile kurtarıldı

Ulaştıkları aileyi kendi araçlarına alan ekipler, arızalı otomobil için çekici yönlendirdi.

İhbar üzerine olay yerine Torul Jandarma Komutanlığı ile Gümüşhane AFAD ekipleri sevk edildi.

Kar ve tipi nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 500 rakımlı Tersun Dağı'nda gece saatlerinde arızalanan otomobilde mahsur kalan Hasan ve Meyhar Dolgun çifti ile 2 çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

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