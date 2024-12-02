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        Gümüşhane'de 20 bin makaron ele geçirildi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 20 bin makaron ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:46
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        Gümüşhane'de 20 bin makaron ele geçirildi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 20 bin makaron ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 20 bin makaron ele geçirildi.

        Şüpheliler M.K, B.C. ve U.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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