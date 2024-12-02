Gümüşhane'de 20 bin makaron ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 20 bin makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

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