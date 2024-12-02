Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Yaralanan O.D. yapılan müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçede sabah saatlerinde tartışan S.E. (22) ile O.D. (28), Tekke Mahallesi Şehit Teğmen Tuna Kara Caddesi'nde konuşmak için tekrar buluştu.

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