Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
İlçede sabah saatlerinde tartışan S.E. (22) ile O.D. (28), Tekke Mahallesi Şehit Teğmen Tuna Kara Caddesi'nde konuşmak için tekrar buluştu.
Kavgaya dönüşen olayda S.E, O.D'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan O.D. yapılan müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli S.E. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.