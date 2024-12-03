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        Gümüşhane'de jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

        Gümüşhane'de jandarma ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:52
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        Gümüşhane'de jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı
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        Gümüşhane'de jandarma ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.

        Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, zorlu iklim şartlarında yaban hayvanlarının beslenme faaliyetleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin Keçikaya köyünün yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için çalışma yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, yüksek kesimler ile dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, tipi ve soğuk havanın doğal ortamdaki hayvanların yaşam şartlarını zorlaştırdığına işaret edilerek, yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri ile diğer yaban hayvanlarının bulundukları alanlara ve geçiş güzergahlarına yem bırakıldığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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