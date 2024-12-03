Gümüşhane'de jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, zorlu iklim şartlarında yaban hayvanlarının beslenme faaliyetleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin Keçikaya köyünün yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için çalışma yaptığı belirtildi.