Gümüşhane'de üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı
Gümüşhane'de üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı.
Gümüşhane'de üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde ve şüpheliler E.T, M.A.Ç, Y.S.Ç. ve E.B'nin üzerinde yapılan aramada 7 gram sentetik uyuşturucu, 9 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 7,65 milimetre çapında 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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