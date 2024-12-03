Gümüşhane'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Tekke Mahallesi Şehit Teğmen Tuna Kara Caddesi'nde dün tartıştığı O.D'yi (28) bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan S.E'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçede sabah saatlerinde tartışan S.E. ile O.D. tekrar buluşmuş, kavgaya dönüşen olayda S.E. bıçakla O.D'yi yaralamıştı. O.D. sevk edildiği Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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