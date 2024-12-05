Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal katıldı.

Baruş, 1730 emniyet ve jandarma ile vatandaşın huzur ve güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Kentte bu yıl yakalama oranının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını belirten Baruş, işlem yapılan araç sayısında da yüzde 87 artış yaşandığını ifade etti.

Baruş, asayiş olaylarında yüzde 9 artış, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6 ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 2 azalma olduğunu kaydetti.