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        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi

        Gümüşhane'de bir otomobilde ve evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:30
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        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
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        Gümüşhane'de bir otomobilde ve evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan S.D'nin otomobilinde ve evinde dedektör köpeği ile yapılan aramada, 9 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, sigara sarma kağıdı ile uyuşturucu kullanma ve öğütücü aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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