Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
Gümüşhane'de bir otomobilde ve evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Gümüşhane'de bir otomobilde ve evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İkisu köyü mevkisinde durdurulan S.D'nin otomobilinde ve evinde dedektör köpeği ile yapılan aramada, 9 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, sigara sarma kağıdı ile uyuşturucu kullanma ve öğütücü aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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