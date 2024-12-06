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        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi

        Gümüşhane'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:19
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        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
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        Gümüşhane'de, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde ring halindeki otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        Polis, ikaza uymayarak kaçan sürücünün aracını takip ederek Bağlarbaşı Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde ve şüpheliler E.S. ve C.E.B'nin üzerinde yapılan arama 0.93 gram tütünle karışık esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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