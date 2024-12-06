Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis, ikaza uymayarak kaçan sürücünün aracını takip ederek Bağlarbaşı Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde ve şüpheliler E.S. ve C.E.B'nin üzerinde yapılan arama 0.93 gram tütünle karışık esrar ele geçirildi.

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