Gümüşhane'de yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık vefatının birinci yılında anıldı

Gümüşhane'de yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi.

Gümüşhane Üniversitesi Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Çalık'la ilgili video gösterildi.

Bilgin, Çalık'ın birçok yönüyle ittihatçı ruhunu yansıttığını belirterek, "Dr. Mustafa Çalık, hiçbir zaman heyecanını kaybetmeyen, kabına sığmaz ve paylaşımcı bir insandı. Mekanı cennet olsun. Mustafa, gerçekten bir fırtınaydı. Ölümünden sonra bir yazımda, 'Fırtına dindi.' diye yazmıştım. Bıraktığı mirası, düşüncelerini, hayallerini, yarım bıraktıklarını ele almamız lazım." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Çalık ile arkadaşlığının lise yıllarına uzandığını söyledi.

Çalık'ın mücadele insanı olduğunu ifade eden Bostancı, "Az çok Mustafa Çalık'ı tanıyan herkes onun ne kadar kararlı, inatçı, mücadeleci bir insan olduğunu gayet iyi bilir. Yüz yıl öncesinin rüyaları içerisinde yaşadı ama bugünün gerçeklerini de çok iyi biliyordu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Murat Yılmaz, Çalık'ın en dikkati çeken özelliğinin gençlerin fikirlerine değer vermesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Tuna Koç da Çalık'ın köyüne kütüphane yapılması vasiyetini yerine getireceklerini anlattı.

Yılmaz, Çalık'ın konuyu tüm yönleriyle ele alan tarafının bulunduğuna işaret ederek, "Mustafa ağabeyin kamuoyuna yansıyan polemikçi bir tarafı olmakla beraber, gerçekten bir meselenin bütün yönlerini, taraflarını dinlemeye, anlamaya çalışan, işin aslını, esasını merak eden bir yönü vardı." dedi.

Programda AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Prof. Dr. Fatih Yalçın, Prof. Dr. Mehmet Özden, Prof. Dr. Sıddık Çalık ve Prof. Dr. Hüseyin Aliyar Demirci de konuşma yaptı.