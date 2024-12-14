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        Gümüşhane'de iki iş yeri yangında hasar gördü

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan yangın, iki iş yerinde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:52
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        Gümüşhane'de iki iş yeri yangında hasar gördü
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan yangın, iki iş yerinde hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Özkürtün Beldesinin Çayra Mahallesi'ndeki gözlemecide gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki kafeye de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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