Gümüşhane'de deprem tatbikatı yapıldı

Gümüşhane'de "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı.

Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Gümüşhane Belediyesinin ulaştırma amirliği binasında düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri katıldı.

Senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binada yangın ihbarı da alan ekipler, alanda dinleme yaparak yaralıların yerini tespit etmeye çalıştı.

Güvenlik önlemlerinin de alındığı enkazdaki yaralılar, kurtarma çalışmalarının ardından bulundukları yerden çıkarıldı. Gümüşhane Sağlık İl Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, yaptığı açıklamada, tatbikata katılan personelin farklı bölgelerdeki olaylara daha önceden de müdahale eden tecrübeli bir ekip olduğunu söyledi.

Karataş, yaklaşık 50 sağlık personeli ile 15 vatandaş için arama kurtarma çalışması yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Ülkemizin deprem sahasından dolayı tatbikatımızın konusunu deprem olarak seçtik. Göçük altında kalan, tahliyesini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızı da kurmuş olduğumuz sahra çadırına yönlendirdik. Ekibimizin büyük bir çoğunluğu 6-7 Şubat depremlerinde Adıyaman ve çevre illerde görev aldılar. Ekibimiz gayet donanımlı ve başarılı. Olaya tam zamanında müdahale ettiler. Herhangi bir zaman kaybına mahal vermeyecek şekilde tatbikatımızı sonlandırdık."