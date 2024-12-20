Gümüşhane'de kaybolan büyükbaş sürüsünü jandarma buldu
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince bulundu.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı Sellidere köyü muhtarlığınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 24 büyükbaştan oluşan sürünün kaybolduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, sürüyü kaybolduğu bölgeden 4 kilometre uzaklıktaki Ericik köyü mevkisinde buldu.
Sürünün sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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