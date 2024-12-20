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        Gümüşhane'de kaybolan büyükbaş sürüsünü jandarma buldu

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:29
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        Gümüşhane'de kaybolan büyükbaş sürüsünü jandarma buldu
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü, jandarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Sellidere köyü muhtarlığınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 24 büyükbaştan oluşan sürünün kaybolduğu ihbarı yapıldı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, sürüyü kaybolduğu bölgeden 4 kilometre uzaklıktaki Ericik köyü mevkisinde buldu.

        Sürünün sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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