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        Gümüşhane'de karda oynayan iki ayı görüntülendi

        Gümüşhane'nin kırsal kesiminde iki ayının karda oynaması kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:36
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        Gümüşhane'de karda oynayan iki ayı görüntülendi
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        Gümüşhane'nin kırsal kesiminde iki ayının karda oynaması kameraya yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirahmet ile Olukdere köyleri sınırlarına yakın bölgede karda koşup birbirleriyle oynayan iki ayı gördü.

        Ekipler, ayıların bu anlarını kamerayla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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