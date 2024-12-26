Gümüşhane'de karda oynayan iki ayı görüntülendi
Gümüşhane'nin kırsal kesiminde iki ayının karda oynaması kameraya yansıdı.
Gümüşhane'nin kırsal kesiminde iki ayının karda oynaması kameraya yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirahmet ile Olukdere köyleri sınırlarına yakın bölgede karda koşup birbirleriyle oynayan iki ayı gördü.
Ekipler, ayıların bu anlarını kamerayla kaydetti.
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