Gümüşhane'de karda oynayan iki ayı görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, Pirahmet ile Olukdere köyleri sınırlarına yakın bölgede karda koşup birbirleriyle oynayan iki ayı gördü.

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