Gümüşhane'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.
Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y'nin, merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde saklandığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan U.Y, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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