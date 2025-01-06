Gümüşhane'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y'nin, merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde saklandığı tespit edildi.

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