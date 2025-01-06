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        Gümüşhane'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:54
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        Gümüşhane'de hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Gümüşhane'de hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "kasten öldürme" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y'nin, merkeze bağlı Arzularkabaköy beldesinde saklandığı tespit edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan U.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan U.Y, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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