Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüpheli, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde bağırsaklarında 55 kapsül halinde 317,46 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde kuryeliği yaptığı bilgisini aldı.

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