Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde kuryeliği yaptığı bilgisini aldı.

        Ekipler, merkeze bağlı uygulama noktasında şüpheli S.R.N.'yi gözaltına aldı.

        Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüpheli, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde bağırsaklarında 55 kapsül halinde 317,46 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde taşımak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi
        Gümüşhane'de mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi
        Gümüşhane'de anız ateşi 2 evi yaktı
        Gümüşhane'de anız ateşi 2 evi yaktı
        Gümüşhane'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Gümüşhane'de evde çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti MKYK üyesi Serdar Kılıç, Gümüşhane'de partililerle buluştu
        AK Parti MKYK üyesi Serdar Kılıç, Gümüşhane'de partililerle buluştu
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de tarihi İmera Manastırı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu
        Gümüşhane'de tarihi İmera Manastırı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu