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        Gümüşhane'de buz tutan baraj gölü balık tutkunlarını buluşturdu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde balıkçılar, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Sadak Baraj Gölü'nde ava çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:10
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        Gümüşhane'de buz tutan baraj gölü balık tutkunlarını buluşturdu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde balıkçılar, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Sadak Baraj Gölü'nde ava çıkıyor.

        İlçeye bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Sadak Baraj Gölü'nde bir araya gelenler, buz tabakasını baltayla kırıp olta ve av malzemeleriyle balık tuttu.

        Buz kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu gölde gün boyu vakit geçiren vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

        Yıllardır geleneksel yöntemlerle gölde balık avlayan Şahin Güner, AA muhabirine, bölgede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

        Erken saatlerde geldikleri gölde ilk olarak buzları kırdıklarını dile getiren Güner, "Daha sonra yemlerimizi oltamızdaki kanca ucuna takıyoruz ve yaklaşık 20 metre derinliğe indirerek bekliyoruz. Biz büyüklerimizden gördük. Onların yolunda devam ediyoruz." diye konuştu.

        Soner Aslan ise soğuk havaya rağmen balık tutmaktan keyif aldıklarını ifade ederek, "Buzları kırdık, oltalarımıza yemlerimizi taktık. Büyüklerimizden gördüğümüz bu şekildeki avcılığı devam ettiriyoruz." dedi.

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