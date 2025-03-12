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        Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza

        Gümüşhane'de, yasaklı ırk köpeği maskesiz gezdiren kişiye 76 bin 173 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:59
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        Gümüşhane'de yasaklı ırk köpek gezdiren kişiye 76 bin lira ceza
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        Gümüşhane'de, yasaklı ırk köpeği maskesiz gezdiren kişiye 76 bin 173 lira idari ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamayan göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kişinin, ağızlıksız şekilde yasaklı ırk köpek gezdirdiği tespit edildi.

        Sahiplendirme belgesi bulunmayan, yasaklı ırk ve çipsiz olduğu tespit edilen köpek, barınağa teslim edilmek üzere Gümüşhane Belediyesi görevlilerince muhafaza altına alındı.

        Pitbull cinsi köpeği gezdiren Ö.C'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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